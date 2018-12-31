مصر.. تنفيذ الإعدام بذابح القبطي بالإسكندرية

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية حكم الإعدام شنقاً بحق المحكوم عليه عادل عبد النور سليمان وشهرته "عادل عسلية"، لإدانته بقتل المجني عليه يوسف لمعي، صاحب محل خمور بالإسكندرية، في 3 يناير العام الماضي.

وتم ذلك داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي وموافقة رئيس الجمهورية.

موضوع يهمك أصدرت محكمة النقض في #مصر حكماً نهائياً وباتاً بإعدام عادل أبو النور الشهير بعادل عسلية، قاتل لمعي يوسف المواطن القبطي... مصر.. حكم نهائي بإعدام ذابح القبطي في الإسكندرية مصر

وأيدت محكمة النقض الحكم، أول أبريل العام الماضي، بعدما قضت برفض طعن المتهم على الحكم الصادر من جنايات الإسكندرية.

وكانت منطقة المنتزة في الإسكندرية قد شهدت في 2017 جريمة مروعة، حيث قتل شخص مجهول تاجراً قبطياً أمام المارة، وفر هارباً مهدداً ملاحقيه بالسيف الذي نفذ به جريمته.

وكشفت التحريات وروايات شهود عيان، أن القاتل كان يرتدي معطفاً أصفر اللون، وهاجم القتيل أثناء جلوسه لتدخين النرجيلة أمام محله، وأخرج سكيناً كبير الحجم من طيات ملابسه وذبحه من الخلف، فيما فشل الضحية في مقاومته.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على القاتل أثناء اختبائه في أحد الأماكن المهجورة بمنطقة شاكوس في باكوس بالإسكندرية.