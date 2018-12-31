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هزة أرضية بقوة 4 ريختر في مصر.. ولا خسائر

المصدر: القاهرة - العربية.نت
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تعرضت مصر، الاثنين، لهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر دون وقوع خسائر.

وقال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن العاصمة المصرية القاهرة تعرضت لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شمال غربي القطامية، مضيفاً أن الشبكة القومية للزلازل سجلت موعد وقوع الهزة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وكشف بدوي أن الهزة الأرضية حدثت على عمق 20 كيلومتراً وشعر به سكان المدن الواقعة شرق العاصمة، وهي العاشر من رمضان والشروق، بينما لم تتأثر مدن ومناطق محافظات الجيزة والقليوبية أو السويس به.

كلمات دالّة

#زلزال, #مصر, #القاهرة, #كوارث طبيعية

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