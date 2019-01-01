السيسي وترمب يبحثان "تطورات إقليمية" هاتفياً

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد.

كما تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصة في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث ثمن ترمب في هذا الإطار التحركات المصرية ذات الصلة إقليمياً ودولياً.

وأضاف راضي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وقد تناول السيسي أيضاً خلال الاتصال جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً إصرار مصر على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره، ومن ثم أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الأميركي لدعم تلك الجهود.