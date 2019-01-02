السيسي يطلق مبادرة على "فيسبوك" للمصريين الأكثر احتياجا

أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في مصر.

وقال السيسي في رسالة وجهها للمصريين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن المواطن هو البطل الحقيقي لمصر، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجرداً وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ووجه الرئيس المصري الدعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال عام 2019

وكانت #مصر قد أطلقت خطة إصلاحات اقتصادية صعبة تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وترشيد الإنفاق وضبط الدين الحكومي العام وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع الاقتصادي الذي تعرض لصعوبات كبيرة عقب ثورتي يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013 ما أدى لتأثر قطاع كبير من المصريين.

وقال السيسي في تصريحات سابقة له بمنتدى إفريقيا، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفاً أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.