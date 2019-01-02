شهب غريبة تمطر سماء مصر..هذه طبيعتها وسبب ظهورها

شهدت سماء #مصر ظهور شهب غريبة بدأت من أمس الثلاثاء ومازالت مستمرة حتى الآن.

وكشف عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، أن #الشهب التي تشهدها سماء مصر حالياً تعرف باسم زخات الشهب الرباعية، وتحدث مرة واحدة كل عام، حيث تبدأ في الظهور اعتباراً من 1 من يناير/كانون الثاني إلى يوم 5 يناير، وتكون ذروتها من مساء 3 يناير إلى فجر يوم 4 يناير، بعدها تنخفض حتى تختفى تماما مع بزوغ فجر يوم 6 يناير.

وقال لـ"العربية.نت" إن الشهب الرباعية تنسب إلى الربعيات، ومشتقة من كلمة الربع وهي مجموعة موجودة منذ أيام العرب لكن لم يتم اعتمادها، وكانت عبارة عن مجموعات بشكل ربع دائرة، ولذلك أطلق عليها زخة شهب الرباعيات.

وعن كيفية تكوين الشهب وسبب ظهورها في السماء بهذا الشكل، قال جودة إن الشهب عبارة عن كتل صخرية صغيرة الحجم بين الكواكب، وتدور في مدارات حول الشمس وعندما تقترب من الأرض تسقط بفعل جاذبية الأرض، مما يتسبب في اختراقها للغلاف الجوي بسرعة عالية جداً وسقوطها، مضيفاً أن هذه العملية تحدث على مسافة تتراوح ما بين 80 إلى 100 كيلومتر من سطح الأرض.

وأضاف أنه عند اقتراب الشهب من الأرض وسقوطها فإنها تحترق وينبعث منها الضوء الذي يظهر في السماء ثم يختفي خلال ثانية أو ثانيتين، مشيرا إلى أن الوقت الأمثل لرصد هذه الشهب بعد الساعة 12 منتصف الليل إلى فجر اليوم التالي.