تفقد بها السد العالي.. مصر تعيد سيارة عبد الناصر للحياة

تمهيدا لعرضها في متحف النيل بمحافظة أسوان جنوب البلاد، أزاحت وزارة الموارد المائية في #مصر الستار عن سيارة تاريخية كان يستقلها الرئيس الراحل #جمال_عبد_الناصر خلال زيارته إلى #أسوان وتفقد منشآت السد العالي.

وقام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، يرافقه عدد من قيادات الوزارة بإزاحة الستار عن سيارة وزير السد العالي المهندس محمد صدقي سليمان، والتي استقلها الزعيم الراحل عبد الناصر خلال زياراته المتكررة إلى أسوان لمتابعة المراحل التحضيرية لبناء السد.

وكشفت الوزارة أن السيارة ماركة شيفروليه موديل عام 1958، وخضعت لعمليات إصلاح وتجديد شامل، وإعادتها إلى حالتها باعتبارها من الأصول المملوكة للدولة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل السيارة ضمن مقتنيات المتحف المفتوح بالسد العالي وإتاحة مشاهدتها لكافة الزائرين، مع تعزيز قيمتها التاريخية لتكون رمزا لحقبة من الإنجازات المصرية.

وقال وزير الموارد المائية المصري إن السيارة كانت عبارة عن قطع خردة ستباع بمبلغ زهيد للغاية رغم قيمتها التاريخية، مشيرا إلى أنه فور علمه بذلك رفض عملية البيع وقرر إعادة ترميمها وتشغيلها.

وأضاف أن السيارة ليست الوحيدة التي سيتم عرضها في المتحف المفتوح للسد العالي، لكن سيجرى عرض بعض المعدات التي استخدمت في بناء السد، بالتزامن مع احتفالية ذكرى وضع حجر الأساس للسد العالي 9 يناير/كانون الثاني الجاري.