قمة مصرية فلسطينية في القاهرة الجمعة

يزور الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس (أبو مازن)، مصر، غداً الجمعة، ويبحث مع الرئيس المصري، #عبد_الفتاح_السيسي، مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الرئيس أبو مازن سيصل إلى القاهرة غدا الجمعة للقاء الرئيس السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف السفير أن قمة فلسطينية مصرية ستجمع الرئيسين للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً دوام التباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية.