السيسي: لا يوجد سجناء سياسيون في السجون المصرية

خلال مقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأميركية، نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجود أي سجين سياسي أو أي من أصحاب الرأي في السجون المصرية.

وأشار السيسي إلى وجود سجناء أصحاب إيديولوجيات متطرفة، مؤكداً أن جميع السجناء يتعرضون لمحاكمة عادلة، يمكن أن تستمر لسنوات، لكن هذا هو الإجراء القانوني الذي نقوم به.

وبسؤاله عن ادعاء منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن هناك 60 ألف سجين سياسي محتجزون في مصر، حتى لحظة اجراء الحوار، أجاب السيسي أنه لا يعرف من أين جاءوا بذلك العدد، "لكن نحن نتكلم عن مسجونين سياسيين.. وهو غير موجود بمصر في إطار القانون مهما كان عددهم".