السيسي وأمير الكويت يبحثان هاتفيا حل أزمات المنطقة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تسوية أزمات المنطقة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس #السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع #أمير_الكويت تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وذلك في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية.

وتم خلال الاتصال التوافق على مواصلة الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية سياسياً، بما يحفظ لهذه الشعوب مقدراتها وينهي معاناتها الإنسانية ويسهم في استعادة الاستقرار والأمن بها.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس المصري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط #مصر والكويت على المستويين السياسي والشعبي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات.

وأكد السيسي حرص مصر على الحفاظ على العلاقات المتميزة مع #الكويت والارتقاء بها على نحو مستمر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو أمير دولة الكويت أشاد من جانبه بتميز العلاقات المصرية الكويتية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.