حكم نهائي ببراءة رئيس ديوان مبارك من الكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم محكمة الجنايات ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت عام 2013 حكماً بالسجن 7 سنوات ضد #زكريا_عزمي، وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه بعد اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من استغلال وظيفته.

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وكانت النيابة المصرية قد وجّهت اتهامات لعزمي بتحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظيفته كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني.

وذكرت النيابة أن عزمي حقق ثروة عقارية تضمنت فيلات وشققا وأراضي بمختلف محافظات مصر، مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، كما حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة، و12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية.

وعُيّن عزمي رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية في بداية التسعينيات وظل في منصبه حتى اندلاع ثورة 25 يناير من العام 2011.