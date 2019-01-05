مصر تكشف تفاصيل تدريبات "الموج الأحمر 1" مع دول المنطقة

اختتمت مراحل التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"الذى شاركت فيه عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة لكل من السعودية ومصر والأردن وجيبوتي والسودان واليمن واستمر لعدة أيام بالمملكة العربية #السعودية.

وكشف العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري أن التدريب اشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت تنفيذ تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، والتدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على الرماية بالذخيرة الحية، وصد الهجوم الجوي المعادي باستخدام وسائل الدفاع الجوي والمسح السطحي بالطائرات الملحقة.

وأضاف أن التدريبات تضمنت كيفية أعمال حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على المعركة التصادمية وأظهرت مدى التعاون والتنسيق والعمل الجماعي بين القوات المشاركة.

وذكر المتحدث العسكري المصري أنه تم خلال التدريبات قيام عناصر الوحدات الخاصة من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية المصرية والقوات المشتركة في التدريب بتنفيذ بيان عملي للتدريب على القتال في المناطق المبنية واستطلاع رأس شاطئ، وفتح الثغرات لتأمين منطقة إنزال القوة الرئيسية المنفذة للهجوم، والتدريب على الإنزال البحري والإغارة على هدف ساحلي، وتأمين رأس جسر والإنزال السريع بواسطة الطائرة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية، والتدريب على مهاجمة الوحدات البحرية داخل الموانئ والدفاع عن الساحل.

من جانبه أكد العميد الركن على بن أحمد الغانمي مدير #التمرين أن التدريب يعد باكورة للعمل البحري المشترك لتعزيز الأمن البحري الإقليمي في منطقة البحر الأحمر وإضافة ملموسة لتنمية قدرات ومهارات العناصر المشاركة للعمل في مختلف المسارح البحرية للتصدي لأي عدائيات محتملة تؤثر على أمن المنطقة وسلامتها.