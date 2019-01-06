أبو مازن يمنح نادية لطفي في المستشفى وسام القدس

زار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، الفنانة المصرية نادية لطفي، في المستشفى الذي تعالج به في مصر.

وتوجه أبو مازن الذي يزور القاهرة حاليا لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، إلى مستشفى المعادي العسكري حيث تعالج الفنانة المصرية الكبيرة، وقام بتكريمها ومنحها النجمة الكبرى لوسام القدس.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، قد زارت الفنانة الكبيرة بمستشفى المعادي للقوات المسلحة لإهدائها جائزة الدولة التقديرية التي نالتها خلال عام 2018 ولم تتمكن من استلامها في حفل التكريم الذي خصص لذلك بسبب مرضها.

واحتفلت الوزيرة وبرفقتها عدد كبير من الفنانين والمثقفين بعيد ميلاد الفنانة المصرية، وأشادت بمواقفها الوطنية والإنسانية، واصفة إياها بإحدى ايقونات السينما المصرية.

وأكدت الوزيرة اهتمام الدولة ورعايتها لرموزها ومبدعيها في كافة المجالات، مشيرة إلى دعم ومساندة أهل العطاء باعتبار مسيرتهم قدوة للأجيال الجديدة ونماذج مشرفة تدعو للفخر.

ومن جانبها، عبرت الفنانة نادية لطفي عن سعادتها بزيارة وزيرة الثقافة، وقدمت لها الشكر والتحية، واعتبرت جائزة الدولة التقديرية تتويجاً لمشوارها الفني.