إمام مسجد أنقذ كنيسة القاهرة من التفجير يروي التفاصيل

كشف #سعد_عسكر، إمام مسجد ضياء الحق، بعزبة الهجانة شرق العاصمة المصرية #القاهرة تفاصيل إنقاذه لكنيسة أبو سيفين من التفجير بالعبوات الناسفة.

وقال لـ"العربية.نت" إنه علم من المصلين بعد الانتهاء من أداء صلاه العشاء بدخول شاب غريب للمسجد لأداء الصلاة، ثم قطع صلاته بعد ذلك وسارع بالخروج من المسجد.

وأوضح إمام المسجد أن بعض المصلين أكدوا له أن الشاب دخل المسجد وقت أداء الصلاة، لكنه لم يؤدها. فيما ذكر شهود عيان أن الإرهابي قطع صلاته وصعد فوق سطح العقار.

وأضاف أن عددا من المقيمين بالعقار أبلغوه بنزول هذا الشاب من سطح العقار بطريقة مريبة، وتركه لحقيبة سوداء فوق سطح العقار، مشيرا إلى أنه صعد إلى السطح وفتح الحقيبة ووجد بداخلها العبوات الناسفة.

وأشار إلى أنه سارع بإبلاغ القوات الأمنية المكلفة بحراسة الكنيسة بالأمر، وعلى الفور قامت القوات باستدعاء ضباط المفرقعات للتعامل مع الحقيبة، مضيفا أنه سارع بإبلاغ المواطنين في المنطقة عبر ميكروفون المسجد، بوجود عبوات ناسفة فوق المسجد، وطالبهم بالخروج من منازلهم والابتعاد عن المنطقة لحين تفكيك العبوات الناسفة.

وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين لا ينتمون لأي دين أو ملة، فلا يوجد دين سماوي يدعو لذلك، كما لا يمتون للإنسانية بصلة، فلا يوجد إنسان يفعل بأخيه الإنسان مثلما يفعل هؤلاء من قتل وسفك للدماء.

وفي سياق متصل كشف أهالي المنطقة لـ"العربية.نت" تفاصيل جديدة حول الحادث، وأكدوا أن عددا من طلاب الأزهر يقيمون في شقة سكنية أعلى المسجد اشتبهوا في شاب غريب كان قادما من فوق سطح العقار الموجود فيه المسجد، وعندما استوقفوه لمعرفة هويته وسبب صعوده إلى العقار تشاجر معهم وانصرف مسرعا.

وأكدوا أن الطلاب صعدوا إلى سطح العقار بعد انصراف الشاب فوجدوا الحقيبة وبها العبوات الناسفة، وعلى الفور سارعوا بإبلاغ الشيخ سعد عسكر إمام ومؤذن المسجد وبدوره خرج مهرولا لملاحقة الشاب لكنه فشل في العثور عليه.

وكشفوا أن إمام المسجد أبلغ قوات الأمن المكلفة بحراسة كنيسة العذراء وأبو سيفين، المجاورة، بوجود عبوات ناسفة أعلى سطح المسجد، وبعدها بدقائق وصلت فرقة من ضباط المفرقعات لتفكيك العبوات الناسفة، وتم التعامل مع اثنتين وتفكيكها فيما انفجرت الأخرى، وأدت لمقتل الرائد مصطفى عبيد وإصابة أمين شرطة يدعى أحمد صبحي بشظيتين بالقدم اليمنى وشظايا بالفخذ الأيمن.