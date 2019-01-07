الصقيع يضرب مصر.. لماذا يشتد في هذه المدن دون غيرها؟ 

تشهد مصر حالة من الطقس السيئ وغير المستقر على عدة محافظات، تمثلت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى درجة الصقيع.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد صقيعا على عدة مناطق في وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط مثير للرياح والأتربة وتساقط للثلوج في بعض مدن سيناء.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا في أغلب مدن ومحافظات مصر، وصلت في مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء إلى ما تحت الصفر، وفي نخل إلى 2 درجة مئوية، وإلى 5 و6 و7 درجات في عدة مدن أخرى، أبرزها بلطيم بكفر الشيخ، ومطروح والسلوم وبورسعيد والعريش وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية لـ"العربية.نت" أن موجة الصقيع التي تضرب البلاد حاليا ستستمر لنهاية الأسبوع، حيث ستواصل درجات الحرارة انخفاضها، ويستمر نشاط الرياح مع تزايد فرص سقوط الأمطار اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقال إن سبب تعرض مصر لهذا الطقس السيئ يرجع لقدوم موجة شديدة البرودة من أوروبا في مثل هذا الوقت من السنة، ووجود منخفض جوي قوي فوق البحر المتوسط مصحوب برياح شمالية غربية قادمة من وسط أوروبا، ما أدى إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مضيفا أن الانخفاض يزيد على المناطق الساحلية على البحر المتوسط مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط.

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة في بعض المدن دون غيرها مثل سانت كاترين ونخل والعريش ورفح بسيناء وبلطيم بكفر الشيخ وبعض مدن شمال الصعيد، يرجع لكونها تقع في مناطق مرتفعة على سطح الأرض مقارنة بالمدن الأخرى، ولذلك فهي تتعرض لذروة موجة الصقيع خلال قدومها لمصر.