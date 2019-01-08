الإعدام لنجل فنان مصري قتل زوجته وطفلتيه شنقا

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة #صلاح_المرسى_أبو_العباس نجل الفنان المصري الراحل #المرسى_أبو_العباس للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل زوجته وطفلتيه في يونيو الماضي.

وحددت المحكمة جلسة 3 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور جنوب القاهرة قد تلقى في يونيو الماضي بلاغاً يفيد بالعثور على ربة منزل تبلغ من العمر 38 عاما، وابنتيها 14 سنة، و12سنة، مقتولات شنقا داخل شقتهن بشارع العشرين التابع لدائرة القسم.

وبالمعاينة تبين أن الأم وتدعى هبة قتلت عن طريق شنقها بإيشارب نسائي، كما قتلت ابنتها الكبرى شنقا بسلك تلفون، وابنتها الصغرى حبيبة شنقا بكيس وسادة.

وتبين أن القاتل هو الأب حيث ذكر في التحقيقات أنه يعاني من مرض نفسي يعالج منه منذ 6 سنوات، وخسر الكثير من أمواله في البورصة، وأصيب بحالة اكتئاب شديدة، مضيفاً أنه خشي على أسرته من الفقر بعد خسارته أمواله فقرر قتلهم.

وقال المتهم إنه قرر التخلص من أسرته في يوم مباراة مصر وروسيا في مونديال كأس العالم لكرة القدم، لانشغال الجميع بالمباراة، وخطط لجريمته، مستغلا حالة الهدوء التي كانت فيها المنطقة، ثم نفذ جريمته بالتخلص من زوجته أولا.

وقال إنه دخل غرفة طفلتيه بعد التخلص من زوجته، وكتم صوتيهما وخنقهما دون مقاومة، وبعد ذلك توجه لدورة المياه للاستحمام، وارتدى ملابسه وتوجه لمشاهدة ما تبقى من مباراة مصر وروسيا مع أصدقائه على المقهى.

وأضاف أنه ادعى سرقة أموال من حقيبته لإبعاد الشبهات عنه ولتضليل رجال الأمن وإيهامهم أن الحادث وقع بدافع السرقة.

وأحالت النيابة المصرية المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت اليوم بإعدامه شنقاً.