بالصور.. استخراج 20 عملة معدنية من معدة طفل في مصر

نجح طبيب مصري في استخراج 20 عملة معدنية من معدة طفل في محافظة الدقهلية شمال البلاد.

وفوجئ الطبيب محمد الإمام أخصائي جراحة الكبد والجهاز الهضمي بأسرة تدخل عيادته الخاصة بمدينة شربين بالدقهلية، وبرفقتهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يعاني من آلام شديدة في المعدة، وتبين من الفحص أن الطفل توجد بمعدته عملات معدنية فئة الجنيه وعلى الفور ‎أجرى الطبيب عملية جراحية تمكن خلالها من استخراج العملات المعدنية، مشيرا إلى أن حالة الطفل مستقرة، ولا يعاني حاليا أي مشكلات صحية.

ورفض الطبيب الحصول على مقابل مالي نظير إجراء الجراحة للطفل مكتفيا بالحصول على العملات المعدنية التي كانت في معدته.