قصة عالمة ذرة سقطت من سجلات الحكومة المصرية

تدخلت حكومة مصر لحل مشكلة عالمة ذرة سقطت من سجلات قيد المواليد في مصر، وأصبحت تعيش بدون أوراق ثبوتية.

وقرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي في مصر، حل مشكلة الدكتورة إحسان محمود حلمي عالمة الذرة الشهيرة، والتي أجرت مقابلات مع وسائل إعلام مصرية ناشدت فيها الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لمنحها شهادة ميلاد، تستطيع من خلالها استخراج أوراقها الثبوتية اللازمة للإقامة في مصر بعد عودتها نهائياً من أميركا قبل 4 سنوات.

قصة الدكتورة إحسان تعود إلى القرن الماضي حيث ولدت في العام 1923 بمحافظة أسيوط جنوب البلاد، وحصلت على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1947 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والدكتوراه في الفيزياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا، وشاركت في العمل في مفاعل أنشاص المصري النووي الذي شيده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، ثم عادت للعمل والإقامة في أميركا في العام 1961.

عقب عودة الدكتورة إحسان لمصر في العام 2014، للإشراف على البرنامج النووي، فوجئت عند ذهابها لاستخراج أوراق ثبوتية لها أن اسمها غير مقيد بسجلات مواليد مصر، ولا يوجد أي بيانات لها في مصلحة الأحوال المدنية، وهو ما يعني أنها ليست مصرية وليس لها هوية أو أوراق ثبوتية مصرية.

ظلت عالمة الذرة تكافح لإثبات مصريتها وكونها من مواليد محافظة أسيوط رغم حصولها على الجنسية الأميركية، وتوصلت مع وسائل إعلام مصرية استغاثت من خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، واستجابت الحكومة بالفعل وتدخل وزير التعليم العالي لحل المشكلة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إنه تواصل مع المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية، وبذل المسؤولون بها جهودا مكثفة كي يتوصلوا لأقارب عالمة الذرة، والتوصل كذلك لبيانات العائلة والوالدين وتم بالفعل إدخال البيانات على السجلات الإلكترونية واستخراج شهادة ميلاد جديدة لها.

وأضاف الوزير المصري أن عالمة الذرة لم تتخل عن جنسيتها المصرية عقب إقامتها في أميركا، وأفنت حياتها في العلم وشاركت في المفاعل النووي المصري بأنشاص، وقررت أن تختتم حياتها في بلدها مصر، مشيراً إلى أنه مثل هؤلاء العلماء يجب تكريمهم نظير ما قدموه لبلدهم في كافة المحافل الدولية والعلمية.