مصر تصدر عملات جديدة تحمل صور مشروعاتها الكبرى  

تستعد #مصر لطرح عملات جديدة توثق بها كافة مشروعاتها الكبرى.

وقررت مصلحة "سك العملة" التابعة لوزارة المالية إصدار عملات متداولة فئة الجنيه والخمسون قرشا لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في البلاد.

وقالت وزارة المالية في بيان رسمي إنه تقرر إصدار هذه العملات بقيمتها الاسمية ليتاح تداولها واقتناؤها لجميع المصريين في إطار تعريفهم بالمشروعات القومية التي تمت في الآونة الأخيرة.

وتشمل مجالات الطاقة المتجددة والري والزراعة والطرق والتنمية العمرانية.

وقال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية إن ذلك يأتي عقب إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بالترخيص لوزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الـ51 قرشاً توثيقاً للإنجازات الأخيرة للدولة.

وأضاف مستشار وزير المالية أن من أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها في العملات المتداولة هي العاصمة الإدارية، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة.

وكشف مستشار الوزير المصري أنه تم إعداد 16 تصميماً بالمواصفات التي ينص عليها القرار وشملت أغلب المشروعات الكبرى في البلاد.