مصر تطالب قطر وتركيا بوقف دعم الميليشيات في ليبيا

حذرت #مصر من سياسات #تركيا و#قطر في #ليبيا داعية لوقف دعمهما للميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، إن مصر تراقب الأوضاع الراهنة في ليبيا، وما يجري من #تهريب_سلاح للميليشيات من جانب تركيا، محذراً من التهديدات الجارية في ليبيا وتأثيرها على دول الجوار.

وأكد شكري أن سياسة تركيا لتهريب السلاح إلى ليبيا ودعم الميليشيات تؤثر على استقرار دول المنطقة، كما أن قطر تنتهج نفس سياسة تركيا في ليبيا، داعياً لمواجهة من يقدم دعماً للتنظيمات الإرهابية.

وكشف وزير خارجية مصر أن عودة سوريا للجامعة العربية مرة أخرى مرهونة باتخاذ قرار على مستوى مجلس الجامعة العربية، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة المتمثلة في عدم اتخاذ القرارات الضرورية للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة سوريا، يجعل الأمر على ما هو عليه.

وأكد شكري أن هناك حاجة لاتخاذ سوريا مجموعة من الإجراءات لعودتها للجامعة العربية عبر حل الأزمة سياسياً من خلال رؤية الأمم المتحدة.

وكان سامح شكري وزير خارجية مصر قد استقبل، اليوم الثلاثاء، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي، حيث تناول اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة واستعراض مُستجدات الأوضاع العربية، فضلاً عن تبادل الرؤى تجاه القضايا الإفريقية ومسائل الاتحاد الإفريقي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول التحديات الراهنة على الساحة العربية، ومنها الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على أهمية تدعيم آليات التعاون العربي المشترك، بما يعزز من قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تناولا تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في مدينة القدس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسار التسوية العادلة لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.