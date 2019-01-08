بعد وقف بث بي إن سبورت.. كأس إفريقيا على تلفزيون مصر

بعد إعلان شبكة "بي إن سبورتس" المملوكة لقطر وقف البث في مصر، كونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019، بسبب عدم توقيع الصفقة، أكدت الحكومة المصرية، مساء الثلاثاء، بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في يونيو المقبل على شاشة التلفزيون الوطني.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم بث مباريات بطولة #كأس_الأمم_الإفريقية 2019 على قنوات التلفزيون المصري، نظراً لإقامة المباريات على أرض مصر، التي فازت بتنظيم البطولة .

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إلى ذلك، قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن فوز مصر بتنظيم البطولة دلالة قوية على ما تتمتع به من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة بالبطولة.

كما طالب قطاعات الإعلام بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية والإفريقية بمشاهدة مباريات البطولة.