5 جرحى بانفجار جهاز تعقيم بمستشفى في مصر

أصيب 5 أشخاص في انفجار جهاز تعقيم بمستشفى المنصورة الجامعي شمال مصر.

وقالت إدارة المستشفى إن أحد أجهزة التعقيم المركزية انفجر في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تنوعت إصاباتهم ما بين صدمة نفسية واختناق وكسر بالجمجمة وجروح قطعية.

موضوع يهمك تدخلت حكومة مصر لحل مشكلة عالمة ذرة سقطت من سجلات قيد المواليد في مصر، وأصبحت تعيش بدون أوراق ثبوتية.وقرر الدكتور خالد... قصة عالمة ذرة سقطت من سجلات الحكومة المصرية مصر

وذكرت أن المصابين هم فنية تمريض تبلغ من العمر 50 عاماً، وعامل يبلغ من العمر 31 سنة، وفني تعقيم يبلغ من العمر 42 عاماً، وفني تعقيم ثانٍ عمره 45 عاماً أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، كما أصيبت عينه اليمنى، وفني تعقيم ثالث يبلغ من العمر 45 عاماً ويعاني من حالة كسر منخسف مضاعف بالجمجمة.

وأضافت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء عدا حالة واحدة تم حجزها بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لإجراء جراحة لرفع الكسر المنخسف بالجمجمة.