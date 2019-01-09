لماذا قطعت "بي إن سبورتس" بثها في مصر وأعادته مجدداً؟

ما زالت تداعيات قرار شبكة بي إن سبورت القطرية بوقف بثها في مصر ثم إعادته بعد انقطاع دام 24 ساعة تتوالى، لتتكشف تفاصيل مثيرة عن عمل الشبكة في مصر وسبب الخلاف بينها وبين الشركة المصرية للقنوات الفضائية التي تعتبر شريكا أساسياً لها.

وكانت الشبكة القطرية قد نشرت بياناً رسمياً عبر صفحتها على تويتر الثلاثاء يفيد بوقف بثها في مصر، ثم أعادت البث ظهر الأربعاء دون أن تعلن عن أي تفاصيل تبرر العودة عن قرارها الأول.

في حين كشفت المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر متعددة بالشركة المصرية للقنوات الفضائية، وجهاز حماية المستهلك، أن سبب الخلاف الذي وقع بين الشركة المصرية للقنوات الفضائية والشبكة القطرية وأدى لوقف البث، يرجع لسببين الأول هو انتهاء فترة العقد القديم ومدته 3 سنوات، وبالتالي ولا يجوز لبي إن العمل دون توقيع عقد جديد، والثاني هو طلب الشبكة القطرية أن يشمل العقد الجديد على اقتصار بث قنواتها على القمر الصناعي القطري "سهيل سات" والفرنسي يوتلسات، دون القمر الصناعي المصري "نايل سات" وهو ما رفضته الشركة المصرية لأسباب فنية.

موضوع يهمك بعد إعلان شبكة "بي إن سبورتس" المملوكة لقطر وقف البث في مصر، كونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات... بعد وقف بث بي إن سبورت.. كأس إفريقيا على تلفزيون مصر مصر

ولعل الأهم ما كشفته معلومات إضافية حصلت عليها "العربية.نت" وأفادت بأن الشبكة القطرية اتخذت قرار وقف البث في هذا التوقيت وبعد ساعات من إعلان فوز مصر ببطولة تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها يونيو المقبل، كمحاولة للضغط على الشركة المصرية للقبول بطلباتها، لكن الأخيرة ردت على القرار ببيان لمشتركيها، أكدت فيه أن قرار الشبكة القطرية جاء نتيجة عدم الموافقة على شروط التعاقد بين الطرفين، موضحة أنها تعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، وأنه في حال الوصول لباب مسدود، سيتم رد كامل قيمة الاشتراكات للعملاء التي سددوها مسبقاً.

بالتزامن، هدد عدد كبير من عملاء ومشتركي الشبكة القطرية برفع دعاوى قضائية ضدها لإلزامها برد أموالهم، أو إعادة بث الخدمة وفقا للشروط التعاقدية المبرمة، فيما كشف عدد منهم أن الشبكة القطرية سبق لها أن قامت بقطع بث خدماتها بمصر في 16 أبريل من العام 2016، حيث طالبت برفع قيمة الاشتراك السنوي من 1200 إلى 2000 جنيه، وأمهلت الشركة المصرية للقنوات الفضائية المسؤولة عن توزيع قنواتها في مصر أسبوعا للتنفيذ.

من جانبه، يدرس جهاز حماية المستهلك في مصر عدة بدائل لتعويض المشتركين في حال تكرر وقف الشبكة القطرية لخدماتها، فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري أنه يدرس المشكلة من كافة جوانبها.

يشار إلى أنه بعد إعلان "بي إن سبورتس" وقف البث، أكدت الحكومة المصرية، مساء الثلاثاء، بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على شاشة التلفزيون الوطني.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أنه سيتم بث مباريات البطولة على قنوات التلفزيون المصري، نظراً لإقامة المباريات على أرض مصر، التي فازت بتنظيم البطولة.