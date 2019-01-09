مصر تستعيد قطعة أثرية فرعونية سُرقت قبل نحو 3 عقود

استردت مصر قطعة أثرية فرعونية تعود إلى أكثر من 3500 سنة سُرقت قبل حوالي ثلاثة عقود من معبد الكرنك في الأقصر، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن، وفق مسؤول في وزارة الآثار المصرية.

وقال مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار، شعبان عبد الجواد، لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن "القطعة الأثرية هي منحوتة من الحجر عليها بقايا خرطوش للملك أمنتحب الأول (1525-1504 قبل الميلاد) وشوهدت لآخر مرة في أوائل تسعينيات القرن الماضي في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك في الأقصر" جنوب مصر.

وأوضح عبد الجواد أن "القطعة ظهرت مطلع العام 2017 في قاعة مزادات بلندن فقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وبالفعل تسلمتها السفارة المصرية بلندن في أيلول/سبتمبر الماضي".

كذلك أشار إلى أن هذه القطعة الأثرية "أعيدت الى مصر بعد تغليفها وتسلمتها وزارة الآثار (أمس) الثلاثاء".

وتتسلم مصر باستمرار من الخارج قطعاً أثرية مسروقة.

كما تقوم القاهرة بحملات من أجل استعادة آثار فرعونية معروضة في متاحف أوروبية، مثل تمثال نفرتيتي الشهير في برلين.