بومبيو: أوباما غيّب أميركا عن الشرق الأوسط وترمب أعادها

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن لن توقف جهودها لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة.

وقال بومبيو، في خطاب له بالجامعة الأميركية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، إن "الواجب يقتضي أن نواجه آيات الله، لا أن نحتويهم"، مؤكداً أن "العقوبات على إيران لم يكن يجب أن ترفع أبدا، ولا يجب أن يكون هناك أي وسيلة للتعاون مع إيران".

وكشف وزير خارجية أميركا أن دول المنطقة تتعاون مع واشنطن لمنع انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على تأسيس تحالف يشمل مصر والأردن ودول الخليج.

وذكّر بأن "كل دول العالم أوقفت شراء النفط الإيراني بفضل العقوبات الأميركية". كما اعتبر أن الولايات المتحدة لن تقبل بالوضع الحالي الذي يمر به لبنان بسبب حزب الله، مضيفاً: "لن نوقف جهودنا لمواجهة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة ونشاطات أذرعها ومنها حزب الله الذي يخرق كافة القرارات الدولية".

في سياق آخر، انتقد بومبيو خطاب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في القاهرة في العام 2009، مؤكداً أن إداراته أخطأت في قراءة التاريخ ما أثّر بصورة سلبية على حياة مئات الملايين في مصر وجميع أنحاء المنطقة.

وانتقد بومبيو إرث أوباما، مؤكداً أن الإدارة الحالية أعادت الولايات المتحدة بقوة إلى الساحة الدولية ولن تخرج من المنطقة قبل دحر الإرهاب.

واعتبر أن "أميركا غابت عن الشرق الأوسط لوقت طويل، وغابت عن تطورات المنطقة منذ 2009"، مضيفا أن "ترمب أعاد الدور الأميركي لهذه المنطقة".

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو ، اليوم الخميس، إنه بحث مع نظيره المصري حملة التدمير التي يقوم بها... بومبيو: بحثنا بمصر حملة النظام الإيراني لتدمير المنطقة مصر

وأضاف أن "داعش وصل للعراق بسبب تردد الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "عهد التقاعس الأميركي وغياب دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط انتهى".

وعن سوريا، ذكّر بومبيو بأن الولايات المتحدة قصفت بالصواريخ نظام الأسد في سوريا، وتتمنى ألا تضطر لإعادة القصف مجددا، مضيفاً أن "واشنطن تعلمت أن أي انسحاب للولايات المتحدة تعقبه فوضى في المنطقة".

وتابع بومبيو أن "الملايين في العراق وسوريا يعيشون حياة طبيعية مع تراجع داعش"، مؤكدا أن "السعودية ودول الخليج تبرعوا بكل كرم للاجئين في سوريا".

وأخيراً قال وزير الخارجية الأميركي: "إننا جميعا أبناء النبي إبراهيم، وأنا شخصيا أحتفظ بنسخة من الكتب السماوية الثلاثة"، مشيرا إلى أنه يزور مصر "في أوقات احتفالات عيد الميلاد".