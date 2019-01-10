مصرية تلد 5 توائم.. وزوجها يستنجد بالدولة

وضعت سيدة مصرية 5 توائم بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مستشفى قنا الجامعي جنوب البلاد.

وذكرت إدارة المستشفى أن الأطفال الخمسة بينهم طفلان تم وضعهما في حضانة المستشفى حتى تستقر حالتهما الصحية، بينما كانت الحالة الصحية للثلاثة الآخرين جيدة.

وأضافت أن 7 من أطباء النساء والأطفال والتخدير شاركوا في إجراء عملية الولادة القيصرية للأم مؤكدين أن حالتها الصحية مستقرة وستغادر المستشفى خلال ساعات.

من جانبه، قال سيد أبوالوفا محمد والد التوائم إنه كان يعلم أن زوجته حامل بـ4 توائم لكنه فوجئ عقب الولادة أنهم 5، مضيفاً أن لديه ابنة أخرى من زوجته تبلغ من العمر 3 سنوات.

وطالب الأب الحكومة بمساعدته في تربية أبنائه الخمسة، وتوفير ألبان وأدوية لهم، خاصة أن حالته المادية والمعيشية صعبة، مضيفاً أنه يعمل بمجال البناء وما يتقاضاه يكفي بالكاد لاحتياجاته واحتياجات زوجته وطفلته الكبرى.