هذه قصة أول فريق غطس من قصار القامة في مصر

عددهم 7 أفراد وجميعهم من قصار القامة، وشكلوا معا أول فريق للغطس شاركوا في مسابقات مختلفة، وحصدوا مراكز متقدمة فيها.

ويقول علي شعبان مؤسس الفريق لـ"العربية.نت"، إنه اتفق مع عدد من هؤلاء الشباب على تكوين فريق للغطس، خاصة أنه سبق لهم أن قاموا بممارسة عدة رياضيات صعبة، مضيفا أن الهدف من تكوين فريق للغطس كان للمشاركة في بطولات عدة، وإدماجهم في الحياة العامة.

تدريب هؤلاء الشباب على الغطس لم يستغرق سوى 6 أسابيع، كما يقول شعبان، ويضيف أنهم أصروا على التدريب بالمعدات الكبيرة التي يستخدمها الأصحاء والكبار مثل أسطوانات الأوكسجين رغم وزنها الثقيل وصعوبة ذلك على أجسادهم وعدم ملاءمته لأحجامهم.

بعد انتهاء تدريباتهم، شارك الفريق في مهرجان الغطس في مدينة شرم الشيخ، وتمكنوا من الغطس لعمق وصل إلى 10 أمتار، ولمدة 40 دقيقة وحصلوا على النجمة الأولى، محققين إنجازا لم يسبق لأحد منهم تحقيقه من قبل.

ما فعله أعضاء الفريق كان بهدف أن يثبتوا للجميع قوتهم وقدرتهم على العمل والتحمل، ووفقاً لما قاله علي شعبان فإن الفريق يسعى لتغيير الصورة السلبية في المجتمع عن قصار القامة، واستخدامهم في أدوار للسخرية سواء في الأعمال الدرامية أو السينمائية، والسعي لدمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة وتفعيل قانون ذوي الإعاقة.

ويؤكد شعبان أن الفريق سيشارك في مهرجان الغطس الذي يقام مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ، ويأملون أن يحققوا إنجازا آخر ويبهروا الزوار والسائحين الذين سيتوافدون من كل بقاع العالم لمشاهدة المهرجان.