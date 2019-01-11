شاهد.. وزير خارجية أميركا يزور أكبر مسجد وكنيسة في مصر

زار مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي مسجد "الفتاح العليم" و"كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهما أكبر مسجد وكنيسة في مصر، وافتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وقالت السفارة الأميركية في القاهرة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، زار كاتدرائية ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت السفارة أن بومبيو قال إن زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح التي تم افتتاحها حديثا ومسجد الفتاح العليم مصدر إلهام، مشيرا إلى أن التزام السيسي بتعزيز التسامح بين الأديان هو مثال يحتذى به في المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد افتتح مساء الأحد الماضي، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي أكبر كنيسة في المنطقة، كما افتتح مسجد الفتاح العليم الذي يعد أكبر مسجد في مصر.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن الكاتدرائية تعد الأكبر حجما وسعة، حيث تقع على مساحة 63 ألف متر مربع، وتسع أكثر من 8 آلاف شخص، وتبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وتتكون الكاتدرائية من مقر بابوي ومكاتب إدارية وكنيسة رئيسية من طابقين، يسع الأول نحو 2500 مصل، بينما يستوعب الثاني نحو 6500 مصل.

وقال إن "مسجد الفتاح العليم" المقام على مساحة 29 فداناً، وبه 4 مآذن بارتفاع 90 متراً، يتضمن متحفاً لـ"الرسالات السماوية" وداراً لتحفيظ القرآن، وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33 متراً، وارتفاع 28 متراً، و4 قباب ثانوية.

وتعادل مساحة المسجد 10 أضعاف الجامع الأزهر، وارتفاع الأعمدة يبلغ 45 متراً، وكمية الخرسانة لقاعدة العمود الواحد تبلغ 500 متر مكعب، وهي كافية لتنفيذ مبنى سكني من 7 طوابق.

ويتسع المسجد بشكل إجمالي لنحو 17 ألف مصلٍّ، وتسع مساحته الداخلية 6500 مصلٍ و1200 سيدة، فيما تستوعب الساحة المقامة أمام صحن المسجد 7 آلاف مصل، ويسع البدروم 1550 مصليا، وله 5 مداخل رئيسية، منها 3 للرجال و2 للسيدات، كما أن به مصعدين.

يذكر أن بومبيو زار مصر، الخميس، ضمن جولة له في المنطقة، حيث عقد مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.