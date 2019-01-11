صور.. مصر ترحّل ألمانياً وتوقف آخر بسبب داعش

رحّلت السلطات المصرية، الخميس، الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز (23 عاماً).

وعبد العزيز يحمل جواز سفر ألمانياً، سبق استثناؤه من الخدمة العسكرية عام 2016 كونه مزدوج الجنسية.

وقالت السلطات إنه تم ضبطه حال وصوله إلى البلاد لتوافر معلومات حول ارتباطه بعناصر تنظيم داعش بالخارج و"تبين صحة تلك المعلومات وتجري إحاطة الجانب الألماني بموقف المذكور عقب اتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية المصرية عنه".

كما أعلنت السلطات أنه تم ضبط الألماني من أصل مصري عيسى الصّباغ حال وصوله البلاد قادماً من ألمانيا بعد العثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء وبوصلة.

وأوضحت السلطات أنه "بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش وارتباطه إلكترونياً ببعض عناصره وقدومه للبلاد بغرض الانضمام لصفوف العناصر الإرهابية شمال سيناء".

وأكدت أنه تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت التحفظ عليه مدة 14 يوماً لاستكمال التحري حوله.