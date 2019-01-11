4 شائعات خلال أسبوع .. والحكومة المصرية ترد

ضجت مواقع التواصل والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام في مصر خلال الأسبوع الماضي بعدة شائعات أثارت قلق المواطنين، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان يكشف فيه الحقيقة الكاملة.

وصُدم المصريون فور انتشار الأنباء حول تناولهم لأدوية ضغط مسرطنة بالصيدليات، وبدء انتشار مرض الدرن، وتوجه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية، وسرقة حفريات نادرة من المتاحف البيئية، إضافة لأخبار أخرى خاصة بتسريح العمال وزيادة أسعار الكهرباء .

وقال مجلس الوزراء إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن استمرار تناول تداول أدوية الضغط التي تحتوي على مادة "فالسارتان" المسرطنة بالصيدليات لا صحة له، مشيرا إلى أنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار وزارة الصحة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارا تدخل في تركيبها مادة "فالسارتان".

وأكد المجلس سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة "فالسارتان" المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية تحذيراً لمستخدمي الدواء في أوروبا، وقامت بسحب الدواء.

وكشف مجلس الوزراء المصري أن الأخبار التي تداولت على نطاق واسع وتفيد بارتفاع معدل الإصابة بمرض #الدرن في #مصر غير صحيحة ، مؤكدا أن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفش لأي أمراض وبائية.

وأشار إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ 13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0,3 لكل 100 ألف شخص، مضيفة أن الحكومة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.

وقال مجلس الوزراء المصري إنه أُثيرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة #المحميات_الطبيعية، ونفت وزارة البيئة صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز به.

وحول ما تردد عن سرقة حفريات نادرة من المتاحف البيئية، أكد المجلس أن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها.

وقال إن #مصر تمتلك 30 محمية طبيعية تحتل نسبة 15% من مساحة البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء متحف بيئي داخل كل محمية ليتسنى لزائر أي محمية أن يتعرف على باقي المحميات، وبالتالي زيادة الوعي البيئي خاصة لدى الشباب.