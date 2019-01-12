الشرطة المصرية تقتل 6 إرهابيين في جنوب البلاد

قُتل 6 إرهابيين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، فجر السبت، بعد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وقال البيان إن العمليات التمشيطية التي يقوم بها قطاع الأمن الوطني كشفت عن "تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة جهينة (حوالي 450 كيلومتراً جنوب القاهرة) واتخاذهم من خور جبلي مأوى تم مداهمته".

وتابع البيان أنه "حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع 6 من العناصر الإرهابية".

وتدور منذ سنوات مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة في البلاد، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتبنى الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) عددا كبيرا من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين المصريين.

ويواصل الجيش المصري حملة عسكرية شاملة بدأها في شباط/فبراير 2018 بمشاركة قوات الشرطة للتصدي للمتطرفين، وأسفرت حتى الآن، بحسب أرقام الجيش، عن مقتل نحو 500 متطرف وما يزيد على 30 عسكريا.