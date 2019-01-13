مصر تحظر الشيشة في المطاعم والمقاهي.. وهذا الشرط مطلوب

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قانون حكومي يحظر تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي.

وأقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة 26 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، والتي تقضى بحظر تقديم الشيشة في المحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.

وأقر مجلس النواب المادة 27 والتي تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.

وكان البرلمان قد ناقش مشروع قانون تقدم به أحد النواب يقضي بإغلاق المقاهي بعد منتصف الليل، حفاظاً على الأمن والصالح العام.

وكشف سمير البطيخي، عضو مجلس النواب المصري ومقدم المشروع لـ"العربية.نت"، أن الإحصائيات الرسمية تكشف أن قيمة الإنفاق على الشيشة في مصر بلغت 40 مليار جنيه سنويا، وأن إنتاجية الموظف الحكومي تبلغ 27 دقيقة في اليوم، مضيفاً أن الموظف الذي يسهر على المقهى حتى الثالثة فجرا، لا يمكن أن يؤدي عمله بكفاءة في اليوم التالي، فضلاً عن أن دخان الشيشة الذي ينبعث من المدخنين على المقاهي في القاهرة والمحافظات، يؤدي لتلوث البيئة وإضعاف صحة المواطنين.

وأضاف أن الإحصائيات كشفت إصابة 20% من المواطنين بإصابات ناتجة عن تلوث الهواء مثل الحساسية الصدرية والربو وغيرها، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على راحة المواطنين، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الصحة العامة،.