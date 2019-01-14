شيخ الأزهر يتدخل لوقف فصل طالبة مصرية من الجامعة

تدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لوقف فصل طالبة عانقت زميلها داخل جامعة المنصورة.

وطلب شيخ الأزهر من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، إعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها من جانب المجلس بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، بعد إقدامها على معانقة زميلها بجامعة المنصورة.

ودعا شيخ الأزهر مجلس التأديب الأعلى للطلاب بالجامعة إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

وكانت جامعة الأزهر قد قررت #فصل_الطالبة نهائيا بعد معانقتها زميلها وانتشار #فيديو بالواقعة على مواقع التواصل.

وقال الدكتور محمد #المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن #مجلس_التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها، مشيرا إلى أن ما فعلته يعد خروجا عن القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية.

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يدعى "محمود. ر. أ"، بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، يقوم بمعانقة طالبة تدعى "إسراء. م. ا"، تدرس في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وأثار انتقادات واسعة.

وقال الطالب إنه أعلن أمام زملائه أنه سيتقدم لخطبة زميلته، وهو ما حدث بالفعل، وقام الزملاء بتصوير الواقعة بالفيديو، مشيرا إلى أن أسرة الطالبة وبعد انتشار الفيديو رفضت خطبتها له.

وفور تدخل شيخ الأزهر، عقد مجلس التأديب الأعلى للطلاب جلسة طارئة مساء الاثنين لإعادة النظر فى عقوبة الفصل النهائي للطالبة.

وقرر المجلس إلغاء القرار الصادر بفصل الطالبة، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام فقط حرصًا على مستقبلها التعليمي.

وقال المجلس إن الطالبة أبدت أسفها الشديد عما بدر منها، وتعهدت بالالتزام بأخلاقيات طلاَّب العلم وقيم المجتمع.