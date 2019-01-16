صور.. عاصفة ترابية تضرب مصر والصحة تحذر

تعرضت كافة مدن ومحافظات #مصر، صباح اليوم الأربعاء، لعاصفة ترابية ورياح شديدة، أدت لإصابة الشوارع بشلل مروري، واقتلاع بعض الأشجار وأعمدة الإنارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض منذ الأحد الماضي لانخفاض حاد في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق، وعواصف ترابية ورملية، مؤكدة أنها ستقل مع نهاية، الأربعاء، وتختفي تماما مع صباح الخميس.

وأضافت أن موجة الرياح والأعاصير تمثلت في رياح غربية وجنوبية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

ومن جانبها، حذرت وزارة الصحة المواطنين من استمرار التقلبات الجوية، موضحة أن تلك التقلبات تؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الرئوية والحساسية الصدرية والتهاب الشعب الهوائية.