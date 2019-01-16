مقتل 5 إرهابيين في مواجهة مع الشرطة المصرية بالعريش

لقي 5 إرهابيين مصرعهم في مواجهة مع الشرطة المصرية بالعريش في #شمال_سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي، الأربعاء، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة #العريش.

وأضافت الوزارة أنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع 5 منهم، مشيرة إلى أنه عُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوة متفجرة وحزام ناسف.