الأمواج تقذف قارباً مصرياً لغزة.. إنقاذ 6 والسابع مفقود

تسبب سوء الأحوال الجوية في تحطم قارب صيد مصري دفعته الأمواج الشديدة إلى شواطئ قطاع غزة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن قوات الشرطة الفلسطينية، أنقذت صباح الخميس، 6 صيادين مصريين، جرفت الأمواج قاربهم تجاه شواطئ غزة، فيما لا يزال البحث جاريا عن صياد سابع.

وأضاف أن الصيادين الستة عولجوا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ويجري حالياً ترتيب نقلهم إلى الجانب المصري، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن الصياد المفقود.

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من جانبهم، كشف صيادون مصريون لــ"العربية.نت" هوية الصيادين الستة، وهم طه عكاشة ومحمد جمال حمامي وشقيقه أحمد جمال حمامي وأحمد محمد شبار ومجدي محمد صابر، بينما المفقود السابع هو جمعة العشي، مضيفين أن الصيادين الستة يقيمون في منطقة عزبة البرج بدمياط، بينما ينتمي الصياد المفقود لمدينة الفيوم.

وقالوا إن المركب انطلق من دمياط في البحر المتوسط، ولكن سوء الأحوال الجوية دفع به نحو سواحل غزة حيث تحطم هناك.