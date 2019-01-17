مصر.. الكشف عن عملات مالية تعود لعصر البيزنطيين

أعلنت وزارة الآثار المصرية الكشف عن عملات ذهبية كانت تستخدم في عصر البيزنطيين، وذلك بمنطقة عين السبيل بمنطقة الداخلة في #الوادي_الجديد.

وقالت إن البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة عين السبيل بالداخلة والتابعة لوزارة الآثار، تمكنت من العثور على خبيئة عبارة عن قنينة تحتوي بداخلها على بعض العملات الذهبية التي ترجع إلى العصر البيزنطي.

وكشف الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، أن العملات ترجع إلى عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني الذي عاش في القرن الرابع الميلادي بين عامي 317 و361 ميلادية، مضيفا أنه تولى الإمبراطورية في الفترة من 337 إلى 361 ميلادية، وكان معاصرا له البابا أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية.

وأضاف أن لكل من هذه العملات وجهين: الأول يحمل صورة للإمبراطور في أوضاع مختلفة ويحيط بها بعض الكلمات ومنها اسم الإمبراطور، أما الوجه الآخر فيحمل بعض الرسوم والكتابات التي تشير إلى تاريخ سك هذه العملة.

ومن جانبه، قال كامل بيومي أحمد، رئيس البعثة الأثرية مدير عام آثار الداخلة بقطاع الآثار الإسلامية، إنه تم نقل هذه القنينة الفخارية ومحتوياتها إلى المخزن التابع للمنطقة، وبدء أعمال الترميم الأولى للعملات والتوثيق الأثري لها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الأثرية والعلمية اللازمة لمعرفة المزيد عنها.