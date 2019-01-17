مصر تكشف تفاصيل صاحب الهيكل العظمي المختفي منذ 15 عاما

كشفت مصر تفاصيل عن المواطن عيد عبد الخالق الأدهم، صاحب الهيكل العظمي الذي عثر عليه بعد 15 عاما في مدينة بياتشنسا بشمال #إيطاليا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل المصرية لـ"العربية.نت" إن الرفات ستصل على رحلة مصر للطيران التي ستقلع من ميلانو السادسة من مساء اليوم الخميس وتصل الساعة التاسعة مساءً إلى مطار القاهرة، مضيفا أن المواطن من مواليد عام 1976 في مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.

في سياق متصل، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن المواطن المصري اختفى منذ عام 2004 في مدينة #بياتشنسا ، وتم العثور على جثمانه في أحد البنايات المهجورة أثناء هدم المبنى في منتصف عام 2018.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بإيطاليا تابع الواقعة منذ العام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويدعى سمير، وحصلت منه على عينة، وبعد العثور على شقيقه تم إبلاغه وإبلاغ السفارة المصرية.

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وكشف سعد الدين أن الهيكل العظمي ظل في مشرحة مستشفى بافايا منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، مضيفا أن السلطات الإيطالية لم تتوصل بعد إلى أسباب الوفاة

من جانبه طالب وزير العمل المصري، محمد سعفان، المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، بمتابعة وصول الرفات لمصر، والحصول على مستحقات المتوفي لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي ولدى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.