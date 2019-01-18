مصر.. فرق إنقاذ حكومية بالشوارع تبحث عن مشردين ومفقودين

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة أُطلق عليها اسم "إحنا معاك" للبحث عن المفقودين والمشردين ومن هم بلا مأوى من الجنسين ومن كافة الأعمار.

وقررت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تكوين فرق عمل مشتركة من التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى، تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين ومن هم بلا مأوى، وتقديم وجبات ساخنه لهم، مع نقلهم لدور رعاية اجتماعية.

وقالت الوزيرة المصرية إنه نظراً للظروف الجوية والموجة الباردة التي تشهدها مصر حالياً، فإن فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة والجيزة والفرق المحلية في المحافظات تعمل على مدار الساعة لإنقاذ المشردين والبحث عن المفقودين.

وذكرت أنه خلال ساعات قليلة تمكنت فرق الإنقاذ من التعامل مع نحو 40 حالة ببورسعيد وعشرات الحالات بالقاهرة والجيزة والمنيا.

من جانبها قالت الوزارة إنه بعد الاطلاع على بطاقات الرقم القومي الخاصة بهؤلاء المشردين ومن هم بلا مأوى، والتعرف على سبب وجودهم في الشارع، تم نقلهم إلى مؤسسة رمسيس وتسليم عدد كبير منهم إلى ذويهم مع تعهدهم بعدم عودتهم إلى الشارع مرة أخرى.

وقالت إنه تم نقل 3 أطفال إلى دار التربية للبنين بالشرقية، ونقل رجل مسن إلى دار بسمة للإيواء بالشرقية، بالإضافة إلى حالة تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وهي لمواطن يدعى حمدي الدسوقي وتم التوجه به إلى المستشفى حيث تبين أنه يعاني من أنيميا حادة وسكر قدمي تسبب في بتر أصابع قدمه، ويعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة معاملة أبنائه له وتم إيداعه جمعية "معانا".

وأضافت أنه في قنا تعامل الفريق مع حالة مواطن ثلاثيني من دار السلام بالقاهرة يعاني من اضطراب نفسي، وفي الجيزة تم التعامل مع حالة تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لمريض يعاني من مرض نفسي، أما في بني سويف فقد تعامل الفريق مع أحد المشردين والذي يبلغ من العمر 55 عاماً وتبين أنه يعاني من مرض نفسي ويحمل بطاقة على عنوان موجود بمحافظة الفيوم.