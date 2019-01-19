شكري للحريري: نسعى لتحصين دول الجوار من تدخلات إقليمية

أكد وزير خارجية مصر #سامح_شكري ، أن بلاده تسعى للتوصل لتسوية سياسية لأزمات المنطقة، وتحصين سوريا واليمن وليبيا من التدخلات الإقليمية.

وقال شكري خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني المُكلف، #سعد_الحريري ، بالعاصمة اللبنانيّة بيروت الجمعة، إنه طرح مع الحريري كافة القضايا العربية والإقليمية بالتفصيل، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وأضاف أنه بالنسبة للأوضاع العربية والإقليمية فقد تناولت مباحثاته مع الحريري كافة القضايا بشكل مفصل، مشيرا إلى أن مصر تحرص وتعمل على الاستقرار الإقليمي عبر استعادة دور الدولة.

وذكر قائلا: إن أزمات المنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا تتطلب عودة الدولة ومؤسساتها، ونسعى لإيجاد الحلول السياسية التي تُحقق ذلك.

وقال إن لسوريا دوراً عربياً هاماً وضرورياً نتمنى أن تعود إليه، بعد أن يتحقق الاستقرار المبني على الحلول والتسويات السياسية في هذا البلد العربي المهم، وهو نفس ما نسعى إليه بالنسبة لليبيا واليمن الشقيقين، ويتطلب جهداً عربياً مشتركاً يحصن هذه الدول من التدخلات والأجندات الإقليمية المختلفة.

وعلى الصعيد اللبناني أكد سامح شكري على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار لبنان، ولتشكيل حكومة وفاق بأسرع ما يمكن، ليس لأن ذلك مطلب خارجي، بل لأنه يُحقق مصلحة لبنان واللبنانيين أولاً.

وقال إن هناك مسؤولية على لبنان في أن يُسهم في استقرار المنطقة العربية، ويأتي ذلك عبر تحقيق الاستقرار، وهو أمر لا يتحقق إلا بتشكيل حكومته، مثمنا الجهود المتواصلة للحريري على مدى أشهر لتحقيق هذه الغاية.

وأوضح شكري أنه ناقش كذلك أفق التعاون الثنائي بين مصر ولبنان، إذ إن في التعاون الحالي بين البلديّن ما يُمثل دعماً مهماً لاقتصاديهما، وهناك إمكانات لتطوير ذلك التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة وغيرها إذا رغب الجانب اللبناني في ذلك بما يتفق ومصالح الطرفين.

وأكد أن مصر دائماً على استعداد للتعاون مع أشقائها في الإطار العربي باعتباره أولوية لها.