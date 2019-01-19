صاحب الهيكل العظمي بإيطاليا.. غموض حول سبب وفاته

مازال الغموض يحيط بواقعة العثور على هيكل عظمي لشاب مصري يدعى باسم عيد عبد الخالق الأدهم، عثر عليه أسفل أحد المباني في إيطاليا.

الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي وكشفت مصر جانبا من تفاصيلها بدأت في العام 2004، حيث كان وقتها الشاب المصري باسم عيد عبد الخالق الأدهم يعمل في إيطاليا وتحديدا في مدينة بياتشنسا، ثم اختفى فجأة وفقدت أسرته أي اتصال به.

كان باسم الذي ينحدر من قرية قصر نصر الدين التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد سافر إلى #إيطاليا قبلها بـ 4 سنوات وكان عمره آنذاك 24 عاما، ووفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فقد سافر للعمل بصحبة شاب من مدينة المنصورة، وخلال تلك السنوات الأربع لم يغادر إيطاليا أو يقم بزيارة إلى مصر، حتى اختفى فجأة وانقطعت أخباره، ولم يعثر له على أثر.

المسؤولون المصريون طلبوا من الأسرة بعض المعلومات حول علاقات ابنهم وأصدقائه وقالت لهم الأسرة إنهم لا يعرفون من أصدقائه سوى شاب من المنصورة كان صديقا لابنهم وسافر بصحبته إلى إيطاليا.

"العربية.نت" توصلت إلى أفراد أسرة الشاب المختفي إلا أنهم رفضوا الحديث عن الواقعة، أو ظروف اختفائه، أو الإدلاء بأي معلومات عنه، مطالبين بالسؤال عنه لدى السفارة المصرية في إيطاليا أو المسؤولين بوزارة العمل المصرية.

وزارة العمل المصرية قالت إن المواطن المصري اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشنسا، وتم العثور على جثمانه في أحد البنايات المهجورة أثناء هدم المبنى في منتصف عام 2018.

مضيفة أن الشرطة الإيطالية علمت بهويته بعدما حصلت على عينة من الحامض النووي لشقيقه سمير واكتشفت مطابقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ السفارة المصرية.

وذكرت أن التحقيقات مازالت مستمرة وأن السلطات الإيطالية لم تصل بعد إلى أسباب الوفاة ومعرفة هل هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه؟