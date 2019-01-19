قمة تجمع السيسي وماكرون في القاهرة نهاية يناير

قال الإعلام المصري، السبت، إن قمة مرتقبة تجمع الرئيس عبدالفتاح #السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، في القاهرة نهاية يناير الجاري.

جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، في صدر عنوانها الرئيسي قمة مصرية فرنسية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يبحث السيسي وماكرون عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الملفات الثنائية الخاصة بالعلاقات المشتركة بين البلدين خاصة الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.

ونقلت الصحيفة عن رولان جاكارد، المستشار بوزارة الدفاع الفرنسية، قوله إن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة ترتكز على مكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوى للرئيسين.

كما لم تعلن السفارة الفرنسية لدى #القاهرة، عن تفاصيل الزيارة، غير أنها أعلنت عبر موقعها الإلكتروني في 8 من الشهر الجاري، عن انطلاق العام الثقافي فرنسا - مصر 2019، لتعزيز الحوار الثقافي بين البلدين.

وكشفت منذ أيام أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليارين و469 مليون‎ يورو في العام 2017.

ومثلت صفقات التسليح العسكري رأس الحربة في العلاقات المصرية - الفرنسية عقب تولي #السيسي السلطة في يونيو 2014؛ حيث باتت باريس أحد أهم مصادر التسليح لمصر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا.