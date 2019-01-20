بأمر السيسي.. طلاء المنازل بألوان موحدة وعقوبات للمخالف

بدأت مصر تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح #السيسي بطلاء موحد لجمع المنازل، حفاظاً على المظهر الحضاري ومنع التشوه البصري.

وكلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المحافظين، بالقيام بـ #طلاء_المباني بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر، فيما قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنه تم تقسيم المحافظات حيث سيكون لكل مجموعة محددة منها لونها الموحد، مضيفا أن واجهات #مباني_القاهرة ومحافظات #الصعيد سيتم طلائها بالألوان الترابية، أما المحافظات الساحلية فسيتم طلائها بالألوان الزرقاء.

وكشف رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن الجهاز بدأ تنفيذ القرار بالفعل في منطقة القاهرة الخديوية، وسيتم إصدار رخص للطلاء وتوحيد الوجهات، مع تطبيق عقوبات على المحالفين.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن تكليف رئيس الجمهورية بتوحيد طلاء واجهات المنازل والمباني يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وقال إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبانٍ كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وأوضح الوزير المصري أن قانون البناء الموحد ينص أيضاً علي مسؤولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذي يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء في حالة عدم وجود المالك وذلك بالتنسق مع الحي لتشطيب واجهات المنازل، مؤكدا أنه سيتم إلزام كافة أصحاب العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة أيضاً بتنفيذ هذا التكليف، وعدم إعطاء مطابقة للمبنى إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار.

وشدد شعراوي على أنه سيكون هناك متابعة دورية من الوزارة للوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ هذا القرار، موضحا أنه سيتم إرسال كتاب دوري للمحافظين بإلزام كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية بالتنسيق مع اتحادات الشاغلين للمباني والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف.

وأضاف الوزير أن تحديد ألوان طلاء المنازل سيتم من خلال لجان مُشكلة على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرار خلال مهلة محددة، على أن يكون هناك فترات سماح وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين، مشددا على أنه لن يتم إصدار أَي تراخيص لأي مبانٍ وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بتنفيذ القرار.