مصر.. النقض تؤيد حكم إعدام 5 في خلية الجيزة الإرهابية

أيدت محكمة #النقض المصرية، الأحد، حكم الإعدام على 5 متهمين في " #خلية_الجيزة_الإرهابية".

وأقرت "النقض" حكم السجن المؤبد على 14 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم حدث، واستبدلت حكم الإعدام بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين آخرين.

وأسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن.