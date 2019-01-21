خسوف القمر.. تفاصيل ما شاهدته مصر

شهدت #مصر، فجر الاثنين، خسوفا كليا للقمر تم رصده بالعين المجردة في عدة مناطق بمختلف المحافظات.

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً من رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول حدوث الظاهرة كشف فيه أن العالم شهد فجر اليوم الاثنين خسوفا جزئياً اتبعه خسوفاً كلياً للقمر، استمرت عملية رصده من حلوان لمدة ساعة وتسع دقائق".

وأضاف التقرير أن الخسوف الجزئي بدأ في #القاهرة في تمام الساعة الخامسة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، واستمر حتى الساعة السادسة وإحدى وأربعين دقيقة، حيث بدأت مرحلة الخسوف الكلى، واستمرت حتى شروق شمس الاثنين على مدينة القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة وإحدى وخمسين دقيقة.

وأفاد التقرير أنه بالرغم من الظروف الجوية غير المناسبة، إلا أن الفريق البحثي للمعهد تمكن من رصد الظاهرة كاملة وتوثيقها للاستعانة بها في تدقيق الحسابات الفلكية ومراجعتها باستخدام الأجهزة العلمية الدقيقة.

ومن جانبه، قال عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، لـ"العربية.نت"، إن ظاهرة الخسوف تحدث خلال دوران القمر حول كوكب الأرض حيث يصبح القمر خلف الأرض حتى يظلم تماما، مضيفا أن هذه الظاهرة تمر بعدة مراحل، تمر بها حيث تبدأ بخسوف شبه ظلي ثم ينتقل لمرحلة الخسوف الجزئي ثم الخسوف الكلى وفى نهاية الظاهرة ينتقل القمر إلى مرحلة الخسوف الجزئي ثم الخسوف شبه الظلي ثم يختفي تماماً من الرؤية ليصبح خسوفا كليا، وذلك على مدار الساعات الثلاث التي شهدت مصر خلالها الظاهرة.

وأكد الخبير الفلكي أن الدول التي حظيت برؤية أوضح للظاهرة هي دول غرب أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والمحيط الأطلنطي والأميركتين.