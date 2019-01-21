"حمد 3".. مناورات عسكرية مصرية بحرينية في الخليج العربي

بدأت في الخليج العربي اليوم الاثنين، تنفيذ مناورات عسكرية مصرية بحرينية.

ووصلت إلى البحرين تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب البحري الجوي المشترك حمد – 3 والذي يستمر لعدة أيام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية بالبحرين.

وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري أن التدريب حمد – 3 يعد أحد أهم التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج العربي، ويشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي والبحري المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من الجانبين.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تشترك مع قوات مملكة البحرين في العديد من التدريبات المشتركة في مختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين.