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مصر.. مقتل 5 من عناصر خلية إرهابية تابعة للإخوان 

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد 
الشرطة المصرية
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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان كانت ترتب لعمليات عدائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن قطاع #الأمن_الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة #الإخوان تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة.

وقالت إنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات #الشرطة وتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 5 منهم، مضيفة أنه عثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

كلمات دالّة

#الإخوان, #الأمن الوطني, #الشرطة

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