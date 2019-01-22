هل تذكرون مأساة مقتل طفلين في مصر؟.. الأب يفجر مفاجأة

فجر محمود نظمي، الأب المتهم بقتل طفليه ورميهما في النيل العام الماضي بميت سلسيل في محافظة #الدقهلية بدلتا مصر، مفاجأة مدوية في أقواله للقاضي أثناء محاكمته.

وقال نظمي خلال محاكمته، الأحد، بعد مواجهته بفيديوهات اعترافاته أمام المحكمة، أنه أقر بقتل طفليه تحت التهديد بقتل عائلته، مؤكدا أنه أصيب بحالة تسمم داخل السجن.

يذكر أن نيابة شمال الدقهلية المصرية وجهت للمتهم عدة اتهامات، منها #القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار (ريان 5 سنوات، ومحمد 3 سنوات) بأنه بيّت النية وعقد العزم على التخلص منهما، حيث ادعى اختطافهما وقام بإلقائهما في مياه النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة #دمياط، كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.