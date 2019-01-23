اكتشاف أثري جديد بمصر.. مدافن ورفات وفخار

أعلنت مصر أن علماء الآثار عثروا على مقابر قديمة ترجع إلى عصر الانتقال الثاني، 1782- 1570 قبل الميلاد، في دلتا النيل.

وأضافت الوزارة الأربعاء أن علماء الآثار عثروا أيضاً على 20 موقع دفن "ترجع إلى فترة نقادة الثالثة فترة ما قبل الأسرات، بموقع كوم الخلجان الواقع على الحدود الفاصلة بين محافظتي الشرقية والدقهلية"، على بعد نحو 140 كيلومتراً شمال القاهرة.

وصرح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقابر تحتوي على رفات حيوانات قديمة، وقطع أثرية حجرية، وقطع فخارية عليها رسوم.

وقالت الوزارة إن الرفات لم تكن محفوظة جيدا.

وفي السنوات الأخيرة، تروج مصر بشكل قوي للاكتشافات الأثرية الجديدة لدى وسائل الإعلام الدولية ومن خلال الدبلوماسيين أملاً في جذب مزيد من السياح للبلاد. وكان قطاع السياحة الحيوي قد تضرر بشكل بالغ جراء أحداث 2011.