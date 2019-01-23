السيسي: بدأنا نحصد ثمار عملنا الدؤوب بعد سنوات مضطربة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية، ومازالت تواجه، صعوبات وتحديات جساما، أخطرها "محاولات جماعات الظلام والشر إعاقة طريقها، ونشر الإرهاب".

وقال السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالعيد الـ67 للشرطة المصرية اليوم، إن "قوى الظلام حاولت نشر الإرهاب بغرض ترويع مجتمعنا الآمن، معتقدين أنهم يستطيعون بالإرهاب تحقيق أهدافهم الخبيثة".

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وتابع: "أقول لكل من يعتقد أنه بمقدوره هزيمة إرادة مصر وشعبها: إن هذا الشعب كريم الأصل، يمتلك بداخله حكمةً تكونت عبر آلاف السنين، ولديه بصيرة نافذة، تمكنه من التمييز بين الحق والباطل، وهو قادر بقوة الحق، وبكفاءة جيشه وشرطته، على التصدي لكل مخططاتهم، والمضيّ قدماً بثبات، في معركته الكبرى للتنمية والإصلاح".

وأضاف السيسي: "إننا مستمرون في تأدية واجبنا الوطني على جميع المسارات: وهي التصدي للإرهاب وكسر شوكته، وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ بنيان الدولة المؤسسي والقانوني، ومواصلة الحرب الحاسمة على الفساد أينما وجد، ونشر الوعي والتنوير وثقافة التسامح ومبادئ المواطنة".

وأكد السيسي "إننا ننتقل بثبات، بعد سنوات عاصفة ومضطربة، من مرحلة تثبيت أركان الدولة وترسيخ الاستقرار، إلى مرحلة البناء والتعمير، نستكمل بجدية واجتهاد، ما بدأناه من مشروعات تنموية كبرى، انطلقت في جميع أنحاء البلاد، لتغيّر الواقع المصري إلى ما نطمح إليه، من تنمية شاملة ومستدامة، وتسيير خطوات إصلاح الاقتصاد، طبقاً للبرامج المدروسة بدقة وعناية، وبمنهج علمي متكامل".

وختم السيسي مؤكداً "إننا نحصد ثمار هذا العمل الدؤوب، في مؤشراتٍ تتحسن باضطراد، سواء فيما يتعلق بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، واحتياطي النقد الأجنبي، وتحسّن معدلات التشغيل، وتضييق عجز الموازنة".