في الذكري الـ9 لثورة 25 يناير.. تشديدات أمنية بمصر

شددت مصر إجراءاتها الأمنية تزامنا مع قدوم الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير والتي يحتفل بها المصريون غدا الخميس.

وقرر الجيش نشر قواته بالمحافظات والمدن الرئيسية لتأمين الاحتفال بكافة محافظات الجمهورية معلنا إكمال الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إنه سيتم تكثيف إجراءات التأمين على الطرق والمحاور المرورية ودفع الدوريات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والتأمين الشامل للجبهة الداخلية.

وكشف أن عناصر من القوات الخاصة استعدت بالعديد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين الاحتفالات، وكذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات وأي هجمات مختلفة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة العسكرية ستشارك عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة.

وأكد المتحدث العسكري قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس ضبط خلية إخوانية بمنطقة العبور كانت تسعد لتنفيذ عمليات عنف وتخريب خلال احتفالات المصريين غدا الخميس بالذكرى التاسعة لثورة 25 يناير والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.